Schiphol halveert verlies door voorzichtig herstel luchtvaart

Luchthavenbedrijf Schiphol Group heeft vorig jaar met de gewone bedrijfsvoering opnieuw verlies geleden, maar dat was wel de helft minder dan in 2020. Door het voorzichtige herstel van de luchtvaart zag het bedrijf achter de vliegvelden Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport ook de inkomsten weer wat toenemen.

Die omzet ging met zo’n 19 procent omhoog naar 816 miljoen euro. Dat is nog altijd maar iets meer dan de helft van wat er in 2019, voor de coronacrisis dus, binnenkwam. Tegelijkertijd sneed Schiphol in de kosten, onder meer door het personeelsbestand in te krimpen. Ook kreeg Schiphol 84 miljoen euro aan NOW-subsidies voor het behoud van overige arbeidsplaatsen.

Het onderliggend nettoverlies kwam uit op 287 miljoen euro, tegen een min van 521 miljoen euro een jaar eerder. Dat werd veroorzaakt door de luchtvaarttak, want Schiphol Commercial maakte wel winst. Dat is de tak die zich bezighoudt met bijvoorbeeld de verhuur van winkelruimtes op het vliegveld, maar ook het vastgoed beheert.

Door een aantal meevallers, zoals een herwaardering van het belang in de Franse luchthavens van ADP en het eigen vastgoed en het verkrijgen van de NOW-subsidies, kwam Schiphol onder de streep op winst uit. Er bleef op papier 104 miljoen euro over.