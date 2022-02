Consumentenbond: betaalrekening in 5 jaar tijd 42 procent duurder

De prijs voor een betaalrekening is in vijf jaar tijd gemiddeld zo’n 42 procent duurder geworden. Dat berekende de Consumentenbond, die de prijzen die een achttal banken hanteren voor betaalrekeningen vergeleek met de prijzen in 2017. Het goedkoopste betaalpakket met één betaalpas werd gemiddeld 51 procent duurder. Rekeningen op naam van twee personen met twee passen gingen circa een derde in prijs omhoog.

Van de onderzochte banken stegen de prijzen bij Triodos Bank het hardst. Daar kost een basisrekening voor één persoon momenteel zo’n 60 euro. Dat was vijf jaar terug nog 28,20 euro. Klanten van Rabobank betalen voor het DirectPakket nu 73 procent meer dan vijf jaar terug. Bij ING ging het om een plus van 62 procent.

Knab is de enige van de onderzochte banken die de afgelopen vijf jaar zijn prijs niet verhoogde. Die bank rekent volgens de Consumentenbond dan ook een “fiks tarief” van 60 euro per jaar, maar dat is inclusief extra betaalpas en creditcard.

Of een bank voordelig is, hangt volgens de Consumentenbond ook af van de diensten die een consument gebruikt. Bij banken gelden bijvoorbeeld verschillende tarieven voor rood staan, papieren afschriften ontvangen en geld opnemen buiten de EU of vervanging van een betaalpas. Ook rekenen banken steeds vaker kosten voor het storten of opnemen van contant geld.