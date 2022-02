Explosie en brand bij grote olieraffinaderij in Louisiana

Bij een grote olieraffinaderij in de Amerikaanse staat Louisiana is maandag een explosie geweest, waardoor brand is ontstaan. De raffinaderij is eigendom van olieconcern Marathon Petroleum. De situatie zou inmiddels onder controle zijn.

De faciliteit in Garyville in de buurt van New Orleans is een van de grootste raffinaderijen van de Verenigde Staten en een belangrijke leverancier van benzine, diesel en andere brandstoffen. Volgens Marathon Petroleum is er één persoon gewond geraakt, maar is de brand onder controle. Naar verluidt was er explosie in een zogenoemde hydrocracker, waar zware olie wordt afgebroken in lichtere brandstoffen.

Het is niet duidelijk welke gevolgen er voor de productie zijn. Het incident kan de levering van brandstof aan de pomp hinderen, waardoor de Amerikaanse brandstofprijzen nog verder kunnen stijgen. De raffinaderij kan dagelijks 578.000 vaten olie (van 159 liter) verwerken.