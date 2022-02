Puma verwacht bescheiden groei door corona en leveringsproblemen

Sportartikelenmerk Puma verwacht een bescheiden winstgroei voor dit jaar. De sponsor van onder meer Formule 1-winnaar Max Verstappen blijft voorzichtig vanwege de aanhoudende onzekerheid over hoe de coronapandemie en de problemen in de toeleveringsketen de verkoop van sneakers zullen beïnvloeden.

De Duitse fabrikant van sportkleding denkt dit jaar een winst voor rentekosten en belastingen te behalen tussen de 600 miljoen en 700 miljoen euro, tegen 557 miljoen euro in 2021. Analisten rekenen voor 2022 op een winst van 696 miljoen euro.

Puma kwam in januari al met voorlopige jaarcijfers en sloot 2021 af met een recordomzet van 6,8 miljard euro. Dat was ruim een derde meer dan in 2020. De nettowinst kwam uit op 310 miljoen euro, tegen 79 miljoen euro in 2020. Topman Bjørn Gulden sprak van het beste jaar uit de geschiedenis van Puma.

Het bedrijf slaagde er het afgelopen jaar in om naast de coronabeperkingen ook de problemen in de toeleveringsketen te doorstaan. Zo worden steeds meer bedrijven vanwege logistieke uitdagingen gedwongen om gebruik te maken van dure luchtvracht in plaats van transport met containerschepen.

Aan het begin van 2022 heeft de coronapandemie volgens Gulden “helaas nog steeds een negatieve invloed op onze toeleveringsketen”. Ook de inflatiedruk heeft volgens de topman een negatief effect op de kosten en marges. Daarnaast blijft de geopolitieke situatie erg gespannen. “We zullen ons harde werk moeten voortzetten in deze moeilijke omgeving, maar ik blijf zeer optimistisch over de toekomst van onze sector en ons bedrijf in het bijzonder”, aldus Gulden.