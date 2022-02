Rederij Maersk tracht achterstand door stormen in te halen

De Deense rederij A.P. Møller – Maersk probeert de achterstand in het scheepvaartvervoer die is ontstaan door de recente stormen in te halen. Volgens Maersk, een van de grootste containervervoerders ter wereld, werden de activiteiten in zijn haventerminals in Noord-Europa drie dagen opgeschort vanwege de barre weersomstandigheden in het gebied.

De schepen van de rederij en de bemanningen zijn ongedeerd gebleven tijdens de stormen in de dagen van 17 tot 20 februari, zei Peter Drake, de baas van het Noord-Europese netwerk van Maersk. Wel sloegen door de harde wind 26 lege containers van het door Maersk gecharterde schip Marcos V overboord. Het schip was onderweg van het Duitse Bremerhaven naar Rotterdam.

Het slechte weer veroorzaakte volgens het bedrijf “verdere verstoringen in de terminals” en leidde tot een achterstand van schepen die wachten om aan te meren. “De komende dagen ligt de focus op het inhalen van vertragingen en het verkorten van de wachttijd in de toch al onder druk staande Noord-Europese havens”, aldus Maersk.