Beurzen New York eindigen week van inval Oekraïne fors hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse winsten de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten berichten dat de Russische president Vladimir Poetin bereid zou zijn tot onderhandelingen over Oekraïne in Minsk. Tegelijkertijd vechten Russische troepen al om de Oekraïense hoofdstad Kiev en was er voor de slotbel geen signaal dat er ook echt vredesgesprekken komen.

De Dow-Jonesindex won 2,5 procent tot 34.058,75 punten, de sterkste eendaagse winst sinds eind 2020. De S&P 500 steeg 2,2 procent en techbeurs Nasdaq eindigde 1,6 procent hoger op 13.694,6 punten.

Wat meespeelt op de aandelenbeurzen zijn de verwachtingen rond renteverhogingen van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Door de oorlogssituatie aan de rand van Europa zouden de renteverhogingen minder snel kunnen worden doorgevoerd dan eerder verwacht. Hogere rentes zijn doorgaans slecht voor de waardering van aandelen.

Nvidia won 1,7 procent. Het chipbedrijf bevestigde na een bericht van de Britse krant The Telegraph getroffen te zijn door een cyberaanval, maar meldde dat de bedrijfsvoering doorgaat. Johnson & Johnson was een opvallende winnaar en eindigde 5 procent hoger. Een rechter keurde een omstreden faillissementsprocedure goed voor een dochteronderneming, waarmee de farmaceut van rechtszaken wegens vermeend kankerverwekkend talkpoeder af is. In plaats daarvan kan het bedrijf nu een schikking proberen te treffen.

Beyond Meat raakte ruim 9 procent kwijt. Naast een groter verlies boekte het bedrijf ook minder omzet. Cryptoplatform Coinbase, dat ook met resultaten kwam, daalde 2,7 procent. Het bedrijf zag de winst in het vierde kwartaal sterk stijgen, maar verklaarde voorzichtig te zijn voor het huidige kwartaal.

Tesla steeg 1,1 procent. Beurswaakhond SEC is een onderzoek begonnen naar topman Elon Musk en zijn broer Kimbal, die bestuurslid is bij de fabrikant van elektrische auto’s. De toezichthouder wil weten of de broers de regels hebben overtreden toen Kimbal afgelopen najaar voor meer dan 100 miljoen dollar aan aandelen Tesla verkocht. Analisten van Daiwa verhoogden daarnaast het advies voor Tesla.

De olieprijzen daalden iets na de forse stijging een dag eerder. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 98,47 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 92,10 dollar. De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1137 dollar een dag eerder.