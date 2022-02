Beyond Meat onderuit op voorzichtig Wall Street

Beyond Meat is vrijdag flink gedaald op de beurs in New York. De producent van plantaardige vleesvervangers leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend na de positieve draai een dag eerder. De Amerikaanse beurzen gingen donderdag bij de opening hard omlaag door de Russische invasie in Oekraïne, maar wisten uiteindelijk met stevige winsten te sluiten.

Beleggers proberen daarbij een inschatting te maken van de impact van de westerse sancties tegen Rusland. De sancties van het Westen zijn tot nu toe vooral gericht tegen de Russische banken, terwijl de energiesector grotendeels buiten schot blijft. Ook blijven centrale banken mogelijk wat voorzichtiger met de afbouw van het stimuleringsbeleid en renteverhogingen door de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent winst op 33.490 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 4.308 punten. De Nasdaq zakte juist 0,2 procent tot 13.449 punten. De techgraadmeter wist donderdag ruim 3 procent hoger te sluiten na een eerder koersverlies van bijna 3,5 procent.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekendgemaakt dat de orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten in januari sterker waren toegenomen dan verwacht.

Beyond Meat raakte 15 procent kwijt. Naast een groter verlies boekte het bedrijf ook minder omzet. Cryptoplatform Coinbase, dat ook met resultaten kwam, daalde 2,5 procent. Het bedrijf zag de winst in het vierde kwartaal sterk stijgen, maar verklaarde voorzichtig te zijn voor het huidige kwartaal.

Tesla zakte 0,4 procent. Beurswaakhond SEC is een onderzoek begonnen naar topman Elon Musk en zijn broer Kimbal, die bestuurslid is bij de fabrikant van elektrische auto’s. De toezichthouder wil weten of de broers de regels hebben overtreden toen Kimbal afgelopen najaar voor meer dan 100 miljoen dollar aan aandelen Tesla verkocht. Analisten van Daiwa verhoogden daarnaast het advies voor Tesla.

De olieprijzen daalden iets na de forse stijging een dag eerder. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 97,25 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie daalde 1 procent tot 91,81 dollar. De euro was 1,1248 dollar waard, tegen 1,1137 dollar een dag eerder.