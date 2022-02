CNV noemt einde coronasteun logisch, blij dat land weer open kan

Het einde van de belangrijkste coronasteunmaatregelen per 1 april is “logisch”, zegt voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV. Bij hem overheerst de opluchting dat de coronabeperkingen zo goed als voorbij zijn.

“Het einde van de steun is logisch, nu we uit de maatregelen zijn”, zegt Fortuin. “Maar op het moment dat er weer maatregelen komen, moet ook de steun weer terugkeren. We zijn heel blij dat we na 24 maanden weer open kunnen en met elkaar het herstel kunnen organiseren. Daarbij moeten we ons realiseren dat corona niet weg is, dus goed ons verstand blijven gebruiken met hygi├źnemaatregelen.”

Het coronasteunpakket van het kabinet stopt vanaf 1 april. De steunregelingen waarmee bedrijven een tegemoetkoming kregen voor loonkosten en vaste lasten en het uitstel van de belastingbetalingen worden gestaakt. Ook een speciale regeling voor zelfstandigen wordt gestaakt, meldde het kabinet.