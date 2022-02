Meer Russisch aardgas door Slowakije, prijzen zakken

De Russische aardgasstromen die via Oekraïne de Europese Unie binnenkomen nemen vrijdag weer toe. Volgens de Slowaakse netbeheerder Eustream stijgt de gastoevoer vrijdag met bijna een kwart. Daardoor daalt de prijs van aardgas ook weer, na vier dagen op rij te zijn gestegen. Op de toonaangevende Amsterdamse beurs kwam de gasprijs vrijdagochtend 18 procent lager uit op 110 euro per megawattuur.

Op donderdag waren de prijzen nog met zo’n 60 procent gestegen tot het hoogste niveau sinds 2005. Dat kwam door de onzekerheid die het conflict tussen Rusland en Oekraïne oplevert voor de levering van aardgas.

Nutsbedrijven bestellen nu meer aardgas onder langetermijncontracten met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Deze contracten voor het importeren van gas uit Rusland zijn nu goedkoper dan de dagprijzen voor gas die verhandeld worden in Europa. Gazprom herhaalde andermaal dat de gastoevoer via Oekraïne normaal verloopt. De levering van Russisch gas verloopt door Oekraïne naar Slowakije, de voornaamste route om aardgas in de EU te krijgen.

De EU heeft forse sancties afgekondigd voor Rusland, waaronder sancties voor Russische banken, maar er is nog niets bekend over de energiesector. De Verenigde Staten zeiden donderdag de Russische energiesector nog niet te sanctioneren, omdat de Amerikanen een sector waar Rusland een structurele invloed op heeft in de wereldeconomie nog niet willen verstoren.