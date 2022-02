Ondernemers: van bakker tot bloemenhandel, oorlog raakt iedereen

De oorlog in Oekraïne gaat ons allemaal raken, direct of indirect. Daarvoor waarschuwt voorzitter Jacco Vonhof van ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

“We zien het al in de verdere stijging van energie- en grondstofprijzen. Bakkers verwachten prijsstijgingen voor graan tot 100 procent ten opzichte van de reeds gestegen prijzen”, somt hij op, met daarbij de opmerking dat zo’n 30 procent van het graan in Nederland uit Oekraïne komt.

“Bedrijven in zowel groente en fruit als bloem en planten melden al dat orders on hold zijn gezet en ook is er vrees voor een tekort aan pallets.” Veel hout daarvoor komt namelijk uit Oekraïne en Belarus. Dit zijn volgens Vonhof voorbeelden die aangeven dat de gevolgen “breed zullen neerslaan”.

Zijn collega Ingrid Thijssen, die aan het hoofd staat van werkgeverskoepel VNO-NCW, voegt daar aan toe dat de huidige sancties met een exportverbod voor tal van producten waarschijnlijk nog worden uitgebreid. “En zeker is dat Rusland met tegenacties komt die ook stevige impact kunnen hebben. De onzekerheid onder bedrijven is groot.”

De ondernemersorganisaties hebben de afgelopen dagen meerdere crisisbijeenkomsten met leden georganiseerd over de situatie in Oekraïne. Daaruit is naar voren gekomen dat er binnen hun achterban ernstige zorgen bestaan over de mogelijke gevolgen van deze crisis. Zo kunnen de flink toenemende energieprijzen de toch al hoge inflatie nog verder aanjagen. Veel ondernemers vrezen dat ze deze kostenstijgingen maar beperkt kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Voor ondernemingen die echt actief zijn in Oekraïne en de regio eromheen is de veiligheid van medewerkers daar een belangrijk punt. Zo is naar voren gekomen dat er bij Nederlandse reders zorgen zijn over bemanningsleden die vastzitten in het gebied. Ook leeft er een brede angst voor de schade die cyberaanvallen vanuit Rusland zouden kunnen aanrichten, stellen de organisaties in een gezamenlijke persverklaring.

Toch steunt het Nederlandse bedrijfsleven de maatregelen ten aanzien van Rusland, liet Thijssen vrijdagmiddag nog weten in gesprek met De Telegraaf. “Dit is gewoon groter dan wij. Dit moeten we met elkaar dragen. Als je niet bereid bent pijn te lijden dan is je afschrikking ook niet geloofwaardig”, zei ze tegen de krant over de sancties. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben inmiddels een meldpunt geopend waar ondernemers met hun problemen terecht kunnen.