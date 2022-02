Rusland weert meer luchtvaartmaatschappijen uit luchtruim

Luchtvaartmaatschappijen uit Bulgarije, Tsjechië en Polen mogen niet meer door het Russische luchtruim vliegen. Die maatregel volgt op soortgelijke sancties die die landen omgekeerd tegen Russische maatschappijen instelden. Dat meldde de Russische luchtvaartautoriteit.

Ondertussen kondigde Estland aan geen Russische vliegtuigen meer in het luchtruim te dulden. Een ontwerpbesluit over deze maatregel zou al in voorbereiding zijn. Estland roept andere landen van de Europese Unie op hetzelfde te doen. “Vliegtuigen van een pariastaat hebben geen plaats in het luchtruim van democratieën,” schrijft de Estse premier Kaja Kallas op Facebook. “Het Westen moet Rusland zowel economisch als politiek isoleren.”

Eerder deze week werden door Rusland ook alle Britse maatschappijen uit het Russische luchtruim verbannen. Die maatregel was weer een vergelding voor het verbod dat Londen instelde voor vluchten van het Russische Aeroflot naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor zover bekend vliegen veel Europese maatschappijen, waaronder KLM, nog wel gewoon door het Russische luchtruim en naar Russische luchthavens. De Letse maatschappij airBaltic besloot uit veiligheidsoverwegingen om zeker een maand niet meer naar Rusland te vliegen. Volgens de maatschappij is er sprake van een verhoogd risico wegens de Russische invasie in Oekraïne, aldus een verklaring.