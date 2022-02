Omzet horeca groeide in 2021, maar bleef onder pre-coronaniveau

De horeca heeft vorig jaar meer omgezet dan een jaar eerder, maar de omzetstijging woog niet op tegen het verlies in 2020. De horeca had ook in 2021 te maken met strenge lockdowns en in vergelijking met het pre-coronajaar 2019 lagen de opbrengsten nog altijd ruim een kwart lager, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De horeca is één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronacrisis.

De omzet van de horeca steeg vorig jaar met 13,5 procent. Alle onderliggende branches boekten meer omzet. Hoewel hotels vorig jaar 5,6 procent meer omzet draaiden dan in 2020, was van echt herstel geen sprake. Van alle branches in de horeca zijn de hotels nog het verst verwijderd van het niveau van voor corona. Ten opzichte van 2019 was de omzet in 2021 nog bijna de helft kleiner.

Andere logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken en campings, realiseerden een omzetgroei van 22,9 procent in 2021, terwijl zij als enige horecabranche ook een omzetstijging in 2020 behaalden. De vakantieparken en campings profiteerden van de extra veel vakanties in eigen land en de hogere prijzen.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden groeide met 13,9 procent, maar bleef nog 22,2 procent verwijderd van het niveau in 2019. Restaurants, cafés, kantines en catering behaalden een omzetgroei, maar boekten nog steeds fors minder omzet dan in 2019. Fastfoodrestaurants, waaronder snackbars en cafetaria’s, hadden minder last van de coronamaatregelen. Hun omzet lag 18 procent hoger dan in 2020. Vergeleken met 2019 was de omzet 1,7 procent hoger. Samen met de overige logiesaccommodaties waren zij de enige branches die in 2021 ook meer omzet behaalden dan in 2019.

In het laatste kwartaal van 2021 daalde de omzet in de horeca met 18,5 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat komt vooral door de aanscherping van de coronamaatregelen. Doordat de kerstperiode precies in de harde lockdown vanaf 19 december viel, misten veel ondernemers een fors deel van hun omzet. In het derde kwartaal maakte de horeca nog een forse opleving door toen de restricties werden versoepeld.