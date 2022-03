Duitse winkels worstelen volgens onderzoek met bevoorrading

De problemen in de toeleveringsketens bij Duitse winkels zijn in februari alleen maar verergerd. Ruim driekwart van de detailhandelaren kampt met niet ontvangen goederen of vertragingen, blijkt uit nieuw onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksinstituut Ifo. Een maand eerder speelden de problemen nog bij ruim 57 procent van de winkeliers in de grootste economie van Europa.

De situatie is vooral voor verkopers van speelgoed, fietsen, auto’s en meubels gespannen. Meer dan 90 procent van de bedrijven in deze groep meldt leveringsproblemen. Ook voor supermarkten wordt de situatie in rap tempo minder. Circa drie op de vijf supermarkten merkt problemen.

“De handel staat momenteel voor veel uitdagingen. Enerzijds verbeteren de vooruitzichten met betrekking tot de versoepeling van de coronabeperkingen. Maar aan de andere kant zijn er knelpunten in het aanbod en problemen met de inflatie”, aldus Ifo.