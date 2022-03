Onderdelentekort door Oekraïne raakt Volkswagen en BMW

De productie van de Duitse autobouwers Volkswagen en BMW wordt behoorlijk geraakt door tekorten aan onderdelen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens Volkswagen kunnen productielijnen in Wolfsburg en fabrieken elders in Duitsland volgende week tijdelijk stilgelegd worden. Ook BMW waarschuwt dat de productie verstoord kan worden.

De bedrijven halen onderdelen uit Oekraïne zoals kabels en vanwege de Russische invasie van het land zijn de leveringen ontregeld. Daarmee komen de problemen in Oekraïne bovenop de verstoringen voor de auto-industrie door de tekorten aan computerchips en andere componenten.

Volkswagen legde deze week al fabrieken in Dresden en Zwickau tijdelijk plat door tekorten aan onderdelen. Volgende week kunnen dus meer locaties volgen. BMW gaf geen details over welke fabrieken getroffen kunnen worden.

Eerder op de dag maakte Volkswagen ook bekend dat leveringen van auto’s aan lokale dealers in Rusland tijdelijk zijn stilgelegd. BMW liet weten de lokale productie in Rusland op te schorten en voorlopig geen auto’s meer te leveren aan het land.

Ook veel andere auto- en truckbedrijven zijn gestopt met leveringen aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Het gaat bijvoorbeeld om Mercedes-Benz, Volvo Cars, Jaguar Land Rover en het Amerikaanse General Motors (GM), net als de truckbouwers Daimler Truck en Volvo. Ook de Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson is gestopt met leveringen aan Rusland.