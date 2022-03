Reuters: Raiffeisen Bank overweegt Rusland te verlaten

De Oostenrijkse Raiffeisen Bank overweegt zich terug te trekken uit Rusland. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Raiffeisen zou, als dat besluit wordt genomen, de eerste Europese bank zijn die Rusland verlaat vanwege de invasie van Oekraïne.

Volgens een van de bronnen gaat het om een soort rampenplan voor het geval de onderdelen in Rusland en Oekraïne veel meer kapitaal nodig hebben. Een tweede persoon zegt dat Raiffeisen Rusland en Oekraïne zou kunnen verlaten door het eigendom van die activiteiten in die landen over te dragen. Ook het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden in de landen zou een optie zijn. De Oostenrijkse bank heeft een sterk winstgevend onderdeel in Rusland en is een van de grootste banken van Midden- en Oost-Europa.

Moskou heeft al eerder laten weten dat het buitenlanders tijdelijk onmogelijk wil maken om aandelen in Russische bedrijven te verkopen. Raiffeisen is de tiende bank in Rusland en de activiteiten in het land droegen vorig jaar voor bijna een derde bij aan zijn nettowinst van 1,5 miljard euro. Volgens de ingewijden zou de bank de financiële klap van het verlaten van Rusland kunnen weerstaan.