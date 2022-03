Wall Street fors lager door Oekraïne, olieprijzen schieten omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met forse koersverliezen gesloten. Beleggers op Wall Street waren bezorgd over de oorlog in Oekraïne nu het conflict steeds bloediger wordt. Ook is er vrees dat de zware sancties van het Westen tegen Rusland een grote impact zullen hebben op de wereldeconomie. De olieprijzen gingen juist sterk omhoog door onzekerheid over de Russische olieleveringen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 33.294,95 punten. De brede S&P 500 zakte 1,6 procent tot 4306,26 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,6 procent tot 13.532,46 punten.

De grote Amerikaanse banken hadden opnieuw last van de onzekerheid over de gevolgen van de westerse sancties tegen Russische banken zoals uitsluiting van het internationale betalingssysteem SWIFT. Zo verloren Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo en JPMorgan Chase tot bijna 6 procent aan waarde. Maandag waren er ook al stevige koersdalingen te zien voor de bankensector op Wall Street.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg ruim 9 procent tot 104,60 dollar en Brentolie werd 8,3 procent duurder op 106 dollar per vat, wat de hoogste niveaus in meer dan zeven jaar zijn. Eerder op de dag klom de prijs van Amerikaanse WTI-olie zelfs meer dan 10 procent. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips profiteerden van de hogere prijzen met plussen tot 4 procent.

Apple leverde 1,2 procent in. Het technologieconcern stopt met de productverkopen van bijvoorbeeld iPhones in Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Apple stopt ook de export naar Rusland.

Verder was er aandacht voor de grote winkelketens Target en Kohl’s die met kwartaalcijfers kwamen. Met name de resultaten en vooruitzichten van Target vielen goed want het aandeel sprong 10 procent omhoog. Kohl’s werd ruim 2 procent hoger gezet door beleggers.

Zoom Video Communications verloor 7,4 procent. De videochatdienst denkt minder hard te groeien nu thuiswerken minder noodzakelijk wordt. Het bedrijf kende met name in 2020 een stormachtige groei toen bedrijven, maar ook scholen plotseling een manier zochten om op afstand contact te houden.

De euro was 1,1128 dollar waard, tegen 1,1107 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa.