VS beschuldigen Ericsson van achterhouden informatie omkoping

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt Ericsson van het achterhouden van informatie in een grote omkopingszaak. De Zweedse maker van telecomapparatuur zou volgens de Amerikanen zowel voor als na de schikking van een grote omkopingszaak in 2019 hebben nagelaten “adequaat informatie” te geven over onder meer de activiteiten in Irak.

In februari kwam al aan het licht dat het bedrijf in verschillende landen schuldig is geweest aan omkoping en corruptie, waaronder in Irak. Ericsson zou in Irak steekpenningen hebben betaald om toegang te krijgen tot transportroutes. Daarbij zou ook geld van het bedrijf bij terreurorganisatie IS zijn terechtgekomen.

Het bedrijf verklaarde de beschuldigingen van corruptie zeer zwaar op te nemen en is vastbesloten om samen te werken met het Amerikaanse ministerie om de zaak op te lossen. Over de eventuele gevolgen van de zaak wilde Ericsson nog geen voorspellingen doen.

Het bedrijf gaf daarbij aan dat uit het interne onderzoek in 2019 is gebleken dat er geen werknemer van Ericsson rechtstreeks betrokken was geweest bij de financiering van terroristische organisaties. Ook stelt het bedrijf op basis van de beoordeling van de recente onthullingen in de media “niet te geloven” dat de conclusie van het interne onderzoek zal veranderen.

In 2019 trof Ericsson al een schikking met de Amerikaanse justitie voor meer dan 1 miljard dollar vanwege een ander onderzoek naar omkoping in landen als bijvoorbeeld China, Vietnam en Djibouti.

Het nieuws viel slecht bij beleggers op de beurs in Stockholm, het aandeel Ericsson zakte woensdag 12 procent.