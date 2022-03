Onderzoek: woningvoorraad 1 biljoen euro meer waard dan in 2013

Door de oplopende huizenprijzen is de totale waarde van de Nederlandse koopwoningvoorraad in slechts 8,5 jaar met 1 biljoen euro, oftewel 1000 miljard euro, gestegen. Onderzoeksbureau Calcasa heeft uitgezocht dat alle huizen in Nederland samen op het dieptepunt van de crisis van de woningmarkt in 2013 nog 900 miljard euro waard waren. Inmiddels is dat bedrag meer dan verdubbeld.

De huizenprijzen gaan de laatste tijd hard omhoog. Volgens Calcasa, dat onder meer gebruik heeft gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), liep de waarde van de totale woningvoorraad afgelopen jaar met wel 235 miljard euro op.

De snelle prijstoename komt vooral door de lage hypotheekrentes, waardoor mensen makkelijk veel geld kunnen lenen, hebben economen eerder aangegeven. Daarnaast is het aanbod aan te koop staande woningen flink geslonken. Om nog een huis te kunnen bemachtigen wordt door veel mensen daarom flink boven de vraagprijs geboden.

Wat volgens Calcasa ook meespeelt bij het berekenen van de totale waarde van de woningvoorraad is dat er sinds 2013 meer huizen bijgekomen zijn. Er zouden nu 8,5 procent meer woningen zijn dan toen. De waardestijging pakt daarnaast zo fors uit omdat de woningmarkt in 2013 jaren van crisis achter de rug had. Daarin was 130 miljard euro aan waarde verdampt en de verkoop van huis in die tijd betekende in de meeste gevallen het nemen van een fors verlies. Nadat de prijzen in 2013 een dieptepunt hadden bereikt volgde in de jaren daarop dus een inhaalslag.