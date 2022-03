Universal Music Group profiteert van abonnementen op streaming

Universal Music Group (UMG) heeft vorig jaar geprofiteerd van de toegenomen verkoop van abonnementen op de streaming van muziek. Daardoor stijgt ook de waarde van de muziekcollectie van het grootste platenlabel ter wereld. Het label achter sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga kwam na het sluiten van de beurs in Amsterdam met zijn eerste jaarcijfers als beursgenoteerd bedrijf.

In het laatste kwartaal van vorig jaar boekte het bedrijf een omzet van 2,5 miljard euro en dat was 19 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. De winst voor aftrek van onder meer belastingen daalde met 4 procent tot 438 miljoen euro. De omzet van UMG steeg in 2021 naar 8,5 miljard euro. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. De winst voor aftrek van belastingen steeg naar bijna 1,7 miljard euro, tegen 1,5 miljard euro in 2020.

UMG maakte in september zijn debuut op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het was een van de grootste beursgangen aan het Damrak van de afgelopen jaren. Aan de komst van UMG naar de Nederlandse aandelenmarkt ging veel discussie vooraf. Het Franse mediaconcern Vivendi stond al langere tijd onder druk om zijn aandeelhouders te laten profiteren van de waarde van UMG, dat bijvoorbeeld ook rechten op Beatles-nummers bezit.