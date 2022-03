Deutsche Bank bekijkt IT-activiteiten in Rusland om oorlog Oekraïne

Deutsche Bank onderzoekt of het doorgaat of stopt met zijn IT-activiteiten in Rusland, nu het land oorlog voert in Oekraïne. Dat melden persbureau Bloomberg en de Britse zakenkrant Financial Times. De Duitse bank heeft meer dan 1300 medewerkers in IT-centra in Moskou en Sint-Petersburg.

“Rusland is slechts een van de vele techcentra die we wereldwijd hebben”, aldus een woordvoerder van de bank. “De oorlog in Oekraïne heeft overduidelijk een impact op de bank, net zoals het dat heeft op veel andere bedrijven. Maar we hebben onze operationele veerkrachtigheid rigoureus getest en hebben vertrouwen dat we onze dagelijkse handelszaken kunnen blijven doen”, aldus de zegsman.

Steeds meer buitenlandse bedrijven bekijken of ze nog wel zaken kunnen blijven doen in Rusland, omdat het door de opgelegde sancties steeds lastiger wordt. Andere Duitse bedrijven stopten al de handel met Rusland, waaronder onder meer autogiganten Volkswagen, Daimler en BMW.