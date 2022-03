Musk: meer olie produceren door oorlog Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne is het nodig om internationaal meer olie te produceren. Deze opvallende uitspraak heeft Elon Musk, topman van producent van elektrische auto’s Tesla op Twitter gedaan. “Natuurlijk zou dit slecht zijn voor Tesla, maar duurzame energieoplossingen kunnen niet per direct Russische olie en gas vervangen”, schreef Musk verder in een reeks berichten op de berichtendienst.

De opvattingen van Musk komen nu de regering-Biden een Amerikaans importverbod op Russische ruwe olie overweegt, laten ingewijden aan persbureau Bloomberg weten. Eerder verwierp het Witte Huis dat idee nog.

Musk liet verder weten dat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zich de komende tijd meer richt op cyberverdediging en het oplossen van signaalverstoringen. Daardoor ontstaan kleine vertragingen bij andere projecten. SpaceX heeft zijn Starlink-internetontvangers geleverd aan Oekraïne en Musk waarschuwde eerder deze week al dat die ontvangers een doelwit zouden kunnen worden.