WSJ: Amerikaans Congres vraagt om strafonderzoek naar Amazon

Een commissie van het Amerikaanse Congres heeft het ministerie van Justitie gevraagd een strafrechtelijk onderzoek op te starten naar Amazon. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Volgens de commissie weigert de webwinkel informatie te geven waar om is gevraagd in een onderzoek naar hoe het bedrijf onafhankelijke verkopers behandelt.

Amazon zou zo proberen te verdoezelen dat het intern gebruikmaakt van data van onafhankelijke verkopers om eigen producten te ontwikkelen. Ook zou het bedrijf de eigen producten voortrekken in de zoekresultaten in zijn webwinkel.

In 2020 werd een langdurig onderzoek naar Amazon, Apple, Facebook en Google afgerond door een speciale antitrustcommissie van het Huis van Afgevaardigden. Dat gezelschap kwam toen tot de conclusie dat Amazon, Apple, Facebook en Google een monopoliepositie hebben en dat de antitrustwetgeving moet worden herzien, om zo beter om te kunnen gaan met de unieke uitdagingen van concurrentie op de digitale markten. Amazon zou nu het enige bedrijf zijn dat wordt beschuldigd van het verdoezelen van informatie.