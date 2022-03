Deskundigen: klein prijsverschil benzine en diesel opvallend

Dat diesel nu nog maar iets goedkoper is dan benzine, noemen deskundigen opvallend. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers is diesel nog nooit duurder geweest dan benzine. Rico Luman, sectoreconoom transport en mobiliteit bij ING, zag diesel de afgelopen twee jaar al richting de benzineprijs stijgen, iets wat sinds de oorlog in Oekraïne is versneld.

Europa is voor diesel meer afhankelijk van Rusland dan voor benzine. Door de sancties en onzekerheid in de markt staat het aanbod van diesel daarom nog meer onder druk dan dat van benzine, vertelt Luman. Ook is in Europa al langer een tekort aan diesel.

Terwijl het op diesel rijdende vrachtverkeer tijdens de coronacrisis redelijk op peil bleef, daalde het aantal auto’s op de weg dat op benzine reed door coronaregels. Mensen werkten thuis en gingen minder op pad. Zo bleef de vraag naar diesel overeind, maar zakte die naar benzine in. “Maar de snelle stijging van nu komt grotendeels door de onrust van afgelopen weken”, aldus Luman.

Ook zou de snellere stijging van de prijs van diesel ten opzichte van die van benzine kunnen komen door bewuster rijden door automobilisten. “En voor bijvoorbeeld vrachtverkeer gaat de markt door. Daardoor zijn prijsstijgingen minder van invloed op de vraag naar diesel.” Volgens hem lijkt het erop dat de brandstofprijzen “een soort tussenhoogtepunt” hebben bereikt. “Ik hoop en denk dat het zo is.”

Verder zegt Van Selms dat diesel “in theorie prima” voor het eerst ooit duurder kan worden dan benzine. Luman vindt dat moeilijk te voorspellen. “Ik heb er geen aanwijzing voor, maar het zou natuurlijk kunnen als deze trend doorzet. Er wordt aan het aanbod gesleuteld door de sancties tegen Rusland en dat merk je in de markt. De sancties raken diesel meer dan benzine.”

De gemiddelde adviesprijs van diesel is donderdag volgens UnitedConsumers 2,38 euro, die van benzine 2,50 euro.