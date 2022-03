Shell nog eens 400 miljoen dollar kwijt door vertrek uit Rusland

Olie- en gasconcern Shell moet 400 miljoen dollar afschrijven op activiteiten waarmee het brandstoffen levert in Rusland, blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. Die activiteiten zijn de tankstations die Shell in dat land heeft, de brandstoflevering voor vliegtuigen en een onderdeel dat smeermiddelen verkoopt. Omgerekend komt die afschrijving neer op ruim 362 miljoen euro.

Shell maakte deze week bekend Rusland helemaal te verlaten vanwege de Russische inval in Oekraïne. Eerder had het concern al besloten zijn deelnemingen in olie- en gaswinningsprojecten en pijpleidingen van de hand te gaan doen. Die belangen hadden eind vorig jaar een boekwaarde van 3 miljard dollar, maar Shell denkt niet dat bedrag te kunnen krijgen bij verkoop op dit moment. Ook daar rekent de onderneming dus op een financiële tegenvaller.

Verder ging de totale CO2-uitstoot die aan Shell toe te schrijven is, dus inclusief de uitstoot door het gebruik van de fossiele brandstoffen die het bedrijf verkoopt, nauwelijks omlaag. In 2020 bedroeg die uitstoot 1,31 miljard ton CO2, vorig jaar was dat 1,299 miljard ton. Dat is een afname van minder dan 1 procent. In 2020 was er wel een duidelijke afname doordat er minder brandstoffen gebruikt werden toen de economie door de coronapandemie snel vertraagde.

Shell stelt zelf doelen voor alleen de uitstoot van zijn eigen operaties en bijvoorbeeld het transport van olie en gas over de wereld. De uitstoot daarvan moet in 2030 gehalveerd zijn en in 2050 op nul uitkomen. Voor de zogenoemde scope 3-uitstoot, die dus veroorzaakt wordt door het gebruik van de brandstoffen, heeft Shell zich ten doel gesteld om in het midden van de eeuw CO2-neutraal te zijn.

Het gas- en olieconcern krijgt al langere tijd kritiek dat zijn uitstootdoelen niet afdoende zijn. Onder meer de activistische aandeelhouder Follow This ijvert al langere tijd voor het stellen van absolute emissiedoelen en het meenemen van de scope 3-uitstoot. Ook moet Shell minder rekenen met compensatie door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen. In een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak bepaalde de rechter vorig jaar dat Shell uiterlijk in 2030 in ieder geval de CO2-uitstoot van eigen operaties met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019.

Topman Ben van Beurden verdiende afgelopen jaar in totaal 7,4 miljoen euro, 26 procent meer dan in 2020. Van Beurden kreeg onder meer een bonus van ruim 2,5 miljoen euro vanwege de sterke resultaten van Shell. In 2020 kreeg de directie van Shell geen bonus vanwege de impact van de pandemie. Het basissalaris van Van Beurden stijgt dit jaar met 3,5 procent.