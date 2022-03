Vredesoverleg zorgt voor winsten op Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag stevig omhoog. De hoop op een doorbraak in het conflict in Oekraïne nam weer wat toe omdat de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne elkaar treffen in Turkije. Ook reageerden beleggers nog op de sterke stijging op Wall Street van een dag eerder.

De Amerikaanse aandelenbeurzen reageerden mede op een sterke prijsdaling van olie. Inmiddels gaan de prijzen voor de brandstof weer omhoog. Een vat Amerikaanse olie kost 0,4 procent meer op 109,14 dollar, een vat Brentolie werd 1,4 procent duurder op 112,67 dollar.

De Nikkei-index in Tokio stond tijdens de handelsdag tot 4 procent hoger. Uiteindelijk sloot de beursgraadmeter 3,9 procent in de plus op 25.690,40 punten.

In Zuid-Korea werd de conservatieve politicus Yoon Suk-yeol verkozen tot president. Zijn standpunten voor kernenergie gaven bedrijven in die sector een steuntje in de rug. Zo gingen Kepco Engineering & Construction en Korea Electronic Power Industrial Development tot 0,2 procent omhoog. De Kospi in Seoul steeg 1,7 procent.

De beurzen in Shanghai (plus 1,5 procent) en Hongkong (plus 0,8 procent) stonden tussentijds ook hoger. In Hongkong maakte de maker van elektrische auto’s Nio zijn beursdebuut. Het bedrijf, dat al een notering in New York heeft, steeg op de eerste handelsdag in Hongkong. De beurs in Sydney eindigde 1,1 procent hoger.