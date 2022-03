Elektrische automaker Rivian zakt op positief Wall Street

Rivian ging vrijdag onderuit op Wall Street na tegenvallende kwartaalresultaten van de fabrikant van elektrische auto’s. De beurzen in New York veerden daarentegen wat op na uitlatingen van de Russische president Vladimir Poetin. Poetin verklaarde enkele positieve ontwikkelingen te zien in de gesprekken met Oekraïne, maar gaf geen details.

Poetin, die vrijdag in Moskou de situatie in Oekraïne bespreekt met de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, zei verder dat Rusland in het verleden alleen maar sterker is geworden door sancties. De Amerikaanse president Joe Biden zal naar verluidt later op de dag oproepen om de normale handelsbetrekkingen met Rusland te beëindigen vanwege de invasie in Oekraïne. Met die stap maakt Biden de weg vrij voor hogere heffingen op Russische importen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent hoger op 33.472 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 4286 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,5 procent tot 13.182 punten.

Rivian raakte bijna 5 procent kwijt. Het bedrijf leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht. Ook waarschuwde Rivian dat de productiedoelstelling voor dit jaar mogelijk gehalveerd zal worden tot 25.000 voertuigen vanwege problemen in de toeleveringsketen.

Didi Global verloor op zijn beurt meer dan 28 procent. De Chinese taxidienst stelt zijn geplande beursnotering in Hongkong voorlopig uit. Het bedrijf slaagde er niet in tegemoet te komen aan de eis van Chinese toezichthouders die willen dat het bedrijf zijn systeem waarop het met gevoelige gebruikersgegevens omgaat wijzigt.

DocuSign kelderde verder ruim 20 procent. Het bedrijf dat diensten aanbiedt waarmee bedrijven elektronische documenten kunnen ondertekenen en beheren, gaf een teleurstellende verwachting af voor het eerste kwartaal en het hele boekjaar.

Google-moeder Alphabet en Meta, het bedrijf achter Facebook, gingen respectievelijk 0,4 procent omhoog en bijna 3 procent omlaag. De Europese Commissie begint een onderzoek naar een overeenkomst tussen Google en Facebook-moeder Meta over de manier waarop advertenties worden verkocht. Door de samenwerking tussen de twee grote partijen op het gebied van onlineadvertenties worden mogelijk andere adverteerders en concurrerende advertentienetwerken benadeeld.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 107,48 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 111,10 dollar per vat. De euro was 1,0984 dollar waard, tegen 1,1004 dollar een dag eerder.