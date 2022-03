Olieprijzen dalen hard door onderhandelingen en Chinese lockdown

De olieprijzen dalen maandag stevig nu zowel Oekraïne als Rusland iets positiever spreken over de onderhandelingen tussen de twee landen. Beleggers hopen dat die gesprekken kunnen leiden tot een einde aan de oorlog in Oekraïne. Ook een nieuwe coronalockdown in China drukt op de olieprijs. Die zorgt op korte termijn voor minder vraag naar de brandstof vanuit China.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde voor het eerst sinds 1 maart onder de 100 dollar per vat. Op zijn piek verruilde een vat van 159 liter zelfs voor meer dan 130 dollar van eigenaar.

Na de dip tot onder de 100 dollar steeg de prijs weer iets. Rond 16.30 uur kostte een vat Amerikaanse olie 101,20 dollar, 7,4 procent minder dan een dag eerder. Brentolie, de standaard voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, werd 7,3 procent goedkoper en werd voor 104,49 dollar per vat verhandeld.