Actieplan: in één jaar 5 miljard kuub minder gas

Nederland kan zijn aardgasverbruik binnen één jaar met minstens 5 miljard kuub verlagen, één achtste van het totale verbruik. Die inschatting maken 25 organisaties in een oproep tot een gezamenlijk actieplan waarbij de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken om het energieverbruik te verlagen. Door de aanval van het aardgas- en olierijke Rusland op Oekraïne wordt duidelijk dat er snel behoefte is aan alternatieven voor fossiele energie, vinden onder andere energieleveranciers Essent en Vattenfall, milieuorganisaties als Greenpeace, Urgenda en Natuur & Milieu en de gemeente Amsterdam.

Volgens de ondertekenaars van het actieplan kunnen veel eenvoudige besparingsmaatregelen al erg schelen in het Nederlandse aardgasverbruik. Zo zou de verwarming uit kunnen in ruimtes van gebouwen waar niemand is en kunnen huishoudens de thermostaat wat lager zetten. Maar ook deurdrangers, tochtstrips en isolerende borstels in de brievenbus schelen al.

De 25 organisaties willen daarnaast dat er wekelijks persconferenties komen om uit te leggen wat er allemaal gebeurt om het gasverbruik terug te dringen. Ook moet de overheid bedrijven dwingen te investeren in energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Verder moeten subsidies voor dit doel voor meer mensen toegankelijk zijn.

Rusland is een belangrijke leverancier van aardgas voor Europa. De Europese Unie is volgens schattingen voor 30 procent tot 40 procent van zijn gas afhankelijk van het land. In Nederland zou dat rond de 15 procent zijn. Nu het Russische leger Oekraïne is binnengevallen wordt de roep om een boycot op gas uit Rusland steeds luider. De export van gas spekt namelijk de oorlogskas van het Kremlin, zo is de gedachte.

Nederland verbruikte vorig jaar ongeveer 40 miljard kuub aardgas. Naast de verwarming van woningen is het ook een belangrijke brandstof voor elektriciteitscentrales. Maar doordat de aardgasprijzen in de tweede helft van 2021 al razendsnel stegen, daalde het gasverbruik met 4 procent ten opzichte van 2020.