Amerikaanse centrale bank verhoogt rente tegen hoge inflatie

De Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, verhoogt het belangrijkste rentetarief om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Het is de eerste renteverhoging door de Fed sinds 2018. Op de financiële markten werd alom rekening gehouden met een rentestap.

Toen de coronapandemie in 2020 uitbrak verlaagde de Fed de rente naar een historisch laag niveau, om zo de economie te stimuleren. Maar de Amerikaanse economie heeft een sterk herstel laten zien van de crisis en de inflatie is gestegen naar het hoogste niveau in ruim veertig jaar, mede door de sterk gestegen brandstofprijzen. Daardoor is de Fed nu genoodzaakt de rente op te krikken. Die gaat nu met een kwart procentpunt omhoog. Waarschijnlijk volgen later dit jaar nog meer rentestappen.

Fed-voorzitter Jerome Powell komt nog met een toelichting op het rentebesluit. Daar zal veel aandacht voor zijn, want met de almaar toenemende inflatie en de oorlog in Oekraïne zijn er veel onzekerheden bijgekomen voor de centrale bank.