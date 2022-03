Oorlog in Oekraïne bemoeilijkt volgens werkgevers cao-overleg

Het cao-overleg tussen werkgevers en vakbonden verloopt komende tijd waarschijnlijk “stroever” als gevolg van de oorlog in Oekraïne. AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers voor arbeidsvoorwaarden, zegt dat de focus van vakbonden op loonsverhogingen zich slecht verhoudt met de voor veel bedrijven snel oplopende energiekosten en de toenemend onzekere vooruitzichten.

De huidige economische situatie en geopolitieke ontwikkelingen, met daarbij ook de twijfels over levering van brandstoffen en oplopende prijzen van graan, voeding, microchips en grondstoffen, zorgen volgens AWVN voor veel onzekerheid. “Bedrijven draaien nu goed, maar het is onduidelijk of dat straks ook nog zo is”, legt een woordvoerder uit. Dat maakt het volgens hem lastiger om afspraken te maken voor de toekomst. “Een cao geldt vaak een of twee jaar en een loonsverhoging kan je niet zomaar terugdraaien.”

Een kleine vertraging in het cao-overleg is doorgaans geen probleem, maar als er langere tijd minder cao-akkoorden worden gesloten is dat een ander verhaal. AWVN zit bij veel cao-overleggen ook zelf als adviseur of werkgeversonderhandelaar om de tafel en maakt zich hier zorgen over, geeft de zegsman aan. Zo’n patstelling zou ook betekenen dat bijvoorbeeld afspraken over onder meer thuiswerk- of opleidingsbeleid langer op zich laten wachten, en dat lijkt de arbeidsvoorwaardenadviseur geen goede ontwikkeling.

Er zijn dit jaar alles bij elkaar 375 aflopende cao’s in Nederland. Daaronder vallen volgens AVWN in totaal 2,7 miljoen werknemers. Vorige maand werden er vijftien cao’s gesloten, drie minder dan gemiddeld in februari. De gemiddelde loonsverhoging daarin kwam uit op 2,6 procent, wat vergelijkbaar is met de gemiddelde loonsverhoging van de afspraken in de laatste maand van vorig jaar.