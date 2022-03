Toyota en Nissan leggen fabrieken in Japan stil na aardbeving

De autofabrikanten Toyota en Nissan hebben de productie in enkele fabrieken in het noorden van Japan tijdelijk stopgezet. De stap volgt op de zware aardbeving voor de kust van de Japanse prefectuur Fukushima woensdagavond laat (lokale tijd).

Het werk in de fabrieken van Toyota in de prefecturen Iwate en Miyagi lag donderdagochtend nog steeds stil en het bedrijf beslist later op de dag of de productie zal worden hervat, zei een woordvoerster van de Japanse autofabrikant. In die fabrieken wordt onder meer het populaire compacte Yaris-model gemaakt.

Nissan heeft woensdag de productie stopgezet in zijn fabriek in de stad Iwaki in Fukushima na de aardbeving. De fabriek zou donderdag en vrijdag al gesloten blijven vanwege het vaccinatieprogramma voor werknemers, zei een woordvoerster van Nissan.

Hoewel er enige schade is aan de fabrieken van Toyota, zijn er volgens het bedrijf geen meldingen van gewonden onder de werknemers. Nissan zei dat al zijn werknemers veilig zijn geëvacueerd en dat er geen schade is gemeld of dat er gewonden zijn gevallen in de fabriek in Iwaki.

In een fabriek van Denso, een belangrijke onderdelenleverancier van Toyota, in Fukushima is apparatuur beschadigd door de aardbeving. Volgens een woordvoerster wordt nog onderzocht wat de impact daarvan op de productie is. Toyota legde ook de activiteiten in zijn motorfabriek in Miyagi tijdelijk stil, maar de productie wordt daar donderdag weer hervat na veiligheidscontroles.

Ook de Japanse chipmaker Renesas, een belangrijke toeleverancier van Toyota, heeft de productie in twee fabrieken stilgelegd en onderbreekt de werkzaamheden in een derde fabriek. Volgens het bedrijf is het nog niet duidelijk wanneer de productie in de fabrieken, waar halfgeleiders worden gemaakt, kan worden hervat.