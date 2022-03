Arbeidsinspectie verscherpt toezicht op de aspergeteelt

Aspergetelers kunnen komende tijd extra controles van de Arbeidsinspectie verwachten om er zeker van te zijn dat personeel niet wordt uitgebuit. De dienst gaat volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland onder andere scherper controleren op het naleven van de werk- en rusttijden. Ook zal gecontroleerd worden of het personeel, vaak arbeidsmigranten die seizoenswerk doen, wel minstens het minimumloon krijgen uitgekeerd.

Aspergetelers zijn of worden per brief geïnformeerd over de extra controles, meldt LTO. Daarbij gaat het er ook om of personeel wel aan het werk mag zijn in Nederland.

Werknemers die bijvoorbeeld de regels omtrent arbodienstverlening niet op orde hebben riskeren een boete. Alleen al bij het ontbreken van een risico-inventarisatie en – evaluatie riskeren werkgevers een boete van 4500 euro. Bij het ontbreken van een plan van aanpak om zaken die niet in de haak zijn te verbeteren komt daar mogelijk 3000 euro bij. Verder kunnen ook voor misstanden zoals onderbetaling, het niet op orde hebben van de urenadministratie, of het illegaal aan het werk zetten van mensen, boetes worden uitgedeeld.

Onlangs kreeg een aspergeteler uit Linne nog een boete opgelegd van 85.000 euro vanwege misstanden op het bedrijf die vorig jaar door de Arbeidsinspectie werden geconstateerd. Werknemers zouden onder erbarmelijke omstandigheden op het bedrijf werken en wonen. Uit verklaringen en urenbriefjes kwam naar voren dat de werknemers meer dan 80 uur per week werkten, voor 7 euro per uur.