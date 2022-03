Haven Rotterdam: vooral containervervoer geraakt door sancties

In de haven van Rotterdam merken ze vooral bij het containervervoer de impact van de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens het Havenbedrijf zorgt de onzekerheid over de sancties er mede voor dat terminals en rederijen helemaal geen containers met bestemming Rusland meer accepteren of behandelen.

Circa 8 procent van de containertransport via Rotterdam is gelinkt aan Rusland. Voor een groot aantal goederen geldt een exportverbod, waaronder goederen die zowel voor burger- als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, de zogeheten ‘dual-use-goederen’. Omdat niet altijd even duidelijk is wat nu wel en wat nu niet onder de sancties valt, kiezen veel bedrijven er op voorhand voor deze lading niet te verwerken. Daar speelt ook in mee dat niet zeker is of en wanneer de douane, die belast is met de controle, de betreffende containers vrijgeeft.

Een ander punt dat bedrijven voorzichtig maakt, is dat het niet duidelijk is hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt. Daarbij spelen ook betalingsrisico’s een rol. Het is volgens het Havenbedrijf onduidelijk wat de ontwikkelingen in Oekraïne de komende tijd betekenen voor de handelsstromen.

De import van energie zoals ruwe aardolie, olieproducten, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en steenkool wordt op dit moment nog niet geraakt door sancties. Van de bijna 470 miljoen ton overslag in Rotterdam is volgens het havenbedrijf 62 miljoen ton Rusland-georiënteerd. Op dit moment komt circa 30 procent van de ruwe olie uit Rusland en een kwart van het lng. Verder is Rusland goed voor 20 procent van de olieproducten en de kolen die worden aangevoerd.

Rusland exporteert verder onder andere ook staal, koper, aluminium en nikkel via Rotterdam. Ook dit valt vooralsnog niet onder de handelsbeperkingen die door de Europese Unie zijn afgekondigd.