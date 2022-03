Pakketbezorger FedEx daalt op voorzichtig Wall Street

FedEx behoorde vrijdag tot de verliezers op de beurzen in New York. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van de grote internationale pakketbezorger. De algehele stemming op de Amerikaanse aandelenmarkten was ook voorzichtig nu er weinig schot lijkt te zitten in de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft Moskou nog geen enkele “betekenisvolle bijdrage” gedaan om de oorlog te beëindigen.

Beleggers kauwden verder nog na op de renteverhoging van de Federal Reserve eerder deze week. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag voor het eerst sinds 2018 de rente om de hoge inflatie aan te pakken. Fed-bestuurder James Bullard legde vrijdag uit waarom hij als enige tegen die renteverhoging stemde. Hij wilde namelijk een grote rentestap en vindt dat de Fed veel meer moet doen om de inflatie te bestrijden. De rente zou volgens hem dit jaar tot ruim 3 procent moeten worden opgeschroefd.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent in de min op 34.298,26 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 4.395,23 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 1.571,85 punten.

FedEx zakte 5,5 procent. De bezorger kampte afgelopen kwartaal met personeelstekorten die werden veroorzaakt door de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Het bedrijf boekte daardoor minder winst dan verwacht.

GameStop verloor 5 procent. De verkoper van videogames dook afgelopen kwartaal tegen de verwachting in weer in de rode cijfers. Volgens topman Matt Furlong hadden de omikronvariant en de toeleveringsproblemen een flinke impact op de resultaten tijdens de feestdagenperiode.

US Steel daalde 3 procent. Het staalconcern gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal vanwege de hogere kosten voor ruwe materialen. Boeing klom 0,8 procent. Volgens persbureau Reuters onderhandelt de vliegtuigfabrikant met luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines (min 0,2 procent) over een order van tot honderd toestellen van het type 737 MAX 10.

Restaurant Brands International verloor 1 procent. Het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King wil zijn activiteiten in Rusland staken vanwege de Russische invasie in Oekraïne, maar de Russische partner van het bedrijf weigert de achthonderd franchiserestaurants in het land te sluiten.

De euro was 1,1007 dollar waard tegen 1,1111 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 103,93 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 106,82 dollar per vat.