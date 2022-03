Duitsland wil praten over trans-Atlantisch handelsakkoord

Duitsland wil nieuwe gesprekken voeren over een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Daartoe roept de Duitse minister van Financiën op in de Duitse krant Handelsblatt. Volgens Christian Lindner maakt de Oekraïne-crisis duidelijk hoe belangrijk vrijhandel is met partners over de hele wereld die dezelfde waarden delen.

Besprekingen over een handelsverdrag werden onder de voormalige Amerikaanse president Donald Trump stopgezet. Trump beëindigde de onderhandelingen over het zogenoemde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) en kwam in plaats daarvan met reeks maatregelen die de handel juist belemmerden.

Het is onduidelijk in hoeverre er in Europa steun is voor nieuwe onderhandelingen. In de afgelopen jaren hebben sommige beleidsmakers zich uitgesproken voor een hervatting, terwijl anderen zich voorzichtiger hebben opgesteld.

In een verklaring reageerde de Amerikaanse ambassade in Berlijn niet direct op Lindners voorstel. Wel zei het kantoor dat de bestaande Amerikaans-EU Handels- en Technologieraad ervoor zorgt dat er op het gebied van handel en technologie een “brede basis” ligt die groei ondersteunt. “De huidige crisis laat zien dat de Verenigde Staten en Duitsland, en de Europese Unie, onmisbare partners zijn,” voegde de ambassade eraan toe.