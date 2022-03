Energiebureau: aanvoer diesel uit Rusland verder onder druk

De aanvoer van diesel uit Rusland staat in maart verder onder druk door de westerse sancties tegen het land vanwege de Russische invasie in Oekraïne. De dieselvoorraden in Europa zullen daardoor naar verwachting dalen tot het laagste niveau sinds 2018. Dat meldt het in Londen gevestigde onderzoeks- en adviesbureau Energy Aspects. Europa is voor diesel meer afhankelijk van Rusland dan voor benzine.

Ongeveer 500.000 ton Russische dieselexport loopt gevaar in maart en dat kan verder oplopen in april door strengere sancties van het Westen, blijkt uit een presentatie van Energy Aspects. De Europese dieselvoorraden zullen daardoor naar verwachting deze maand dalen tot onder de 390 miljoen vaten, het laagste niveau in zo’n vier jaar.

Laadproblemen in Russische havens hebben daarbij geleid tot verstoringen bij Russische raffinaderijen. Dit heeft een impact op de Russische productie van ten minste 570.000 vaten per dag. Energy Aspects verlaagde ook zijn schattingen voor de productie van Russische raffinaderijen met gemiddeld 1,33 miljoen vaten per dag tot 4,45 miljoen vaten per dag voor de periode maart tot december.

Het structurele brandstoftekort van Europa dreigt daarmee met 250.000 vaten per dag te worden vergroot in het tweede kwartaal. Dat komt mede doordat de vraag naar brandstof wordt ondersteund door de heropening van de economieën na de coronacrisis en de maatregelen van Europese overheden om de stijging van de brandstofprijzen te beperken door accijnsverlagingen.