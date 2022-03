Jumbo gaat ook statiegeld invoeren op sap- en smoothieflessen

Supermarktketen Jumbo gaat statiegeld invoeren op flessen van sappen en smoothies. Ook bij flessen sap en smoothies in de restaurants van La Place zal statiegeld worden geheven. Daarmee volgt de tweede supermarktketen van het land het voorbeeld van onder meer AH en Lidl. Ook sap- en smoothiemerk innocent kondigde al eerder het invoeren van statiegeld aan.

Er geldt sinds vorig jaar een statiegeldverplichting voor alle plastic flessen en flesjes met daarin frisdrank, water en sappen waar suiker of water aan is toegevoegd. Voor flessen met puur sap mocht dit niet. Die mogelijkheid werd pas in februari ingevoerd.

Jumbo zegt dat de stap voor duidelijkheid zorgt voor klanten die nu alle plastic flessen terug kunnen brengen. De supermarktketen streeft ernaar de invoering dit najaar te hebben afgerond.