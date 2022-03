Recycler Renewi verwerkt meer afval uit horeca door heropening

Recyclingbedrijf Renewi verwerkt weer veel meer afval uit de horeca door de heropening van cafés, restaurants en hotels na de coronapandemie. Volgens topman Otto de Bont van Renewi liggen de niveaus van de afvalstromen uit de horeca weer op het niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis.

“Het is weer volle bak, een inhaalslag”, aldus De Bont. Het gaat bijvoorbeeld om glas, etensresten, voedsel over de datum, plastic, papier en karton. Het mooie weer van de afgelopen tijd heeft volgens de topman ook bijgedragen aan hogere afvalvolumes uit de horeca. Ook uit de middenstand komt meer afval zoals karton en papier door de heropening van winkels. “Dus dat gaat goed voor ons bedrijf”, zegt De Bont in een toelichting op een tussentijds handelsbericht van Renewi.

Renewi zegt verder de oorlog in Oekraïne verschrikkelijk te vinden. Het bedrijf heeft geen activiteiten in Rusland en Oekraïne, maar stelt wel dat het conflict kan leiden tot grotere geopolitieke instabiliteit en een impact op de economie. Zo zijn door de oorlog de metaalprijzen naar records gestegen, waardoor Renewi ook de prijzen voor oud metaal sterk ziet stijgen. Ook wordt de circulaire economie steeds belangrijker omdat Europa minder afhankelijk wil worden van Russische grondstoffen. Dat is volgens De Bont goed voor Europa.

Al met al heeft Renewi naar eigen zeggen in het gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart beter gepresteerd dan het bedrijf zelf had verwacht. De onderneming is ook positief gestemd voor de komende jaren, bijvoorbeeld omdat Europese overheden steeds meer inzetten op recycling in plaats van verbranding van afval en hergebruik van grondstoffen. Renewi ontstond door het samengaan van het Britse Shanks Group en het Nederlandse Van Gansewinkel in 2017.