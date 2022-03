AFM: helft van huishoudens kan beleggen, maar doet dat niet

Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voldoende spaargeld om te beleggen, maar doet dat niet. Beleggen kan evenwel honderden euro’s per jaar meer opleveren dan sparen, aldus de toezichthouder, zeker nu de rentes op spaargeld nog altijd zeer laag zijn.

In totaal belegt zo’n kwart van de huishoudens, wat lager is dan in andere Europese landen. De toezichthouder denkt dat dit mogelijk komt omdat Nederlanders via hun pensioen al vermogen opbouwen terwijl dat in andere landen niet vanzelfsprekend is.

De AFM keek naar de 5 miljoen niet-beleggende huishoudens in Nederland en merkte op dat 3,1 miljoen daarvan, na aftrek van een buffer om bijvoorbeeld het kapotgaan van een wasmachine op te vangen, gemiddeld zo’n 20.000 euro beschikbaar hadden om te kunnen beleggen. Dat leverde in een reeks simulaties in driekwart van de gevallen meer op dan sparen. Hoeveel precies is afhankelijk van de keuzes waarin te beleggen.

Tegelijkertijd ziet de AFM dat één op de tien huishoudens die wel beleggen geen of onvoldoende buffer heeft voor onvoorziene uitgaven.