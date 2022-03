Adyen en Besi aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van betaalbedrijf Adyen en chiptoeleverancier Besi. Techinvesteerder Prosus behoorde tot de grootste dalers na koersdruk in de Chinese techsector, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Beleggers hielden verder vooral de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten.

De Britse premier Boris Johnson verklaarde “niet optimistisch” te zijn dat de Russische president Vladimir Poetin werkelijk vrede wil en dat de aanvallen op Oekraïense steden alleen maar heviger zullen worden. De Amerikaanse president Joe Biden brengt vrijdag en zaterdag een bezoek aan Polen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 726,12 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1048,33 punten. Parijs steeg 0,6 procent en Londen klom 0,2 procent. De DAX in Frankfurt won 0,6 procent ondanks een forse daling van het Duitse ondernemersvertrouwen door de oorlog in Oekraïne.

In Moskou, waar de beurshandel een dag eerder werd hervat, verloor de MOEX-index 3,7 procent. Gasconcern Gazprom zakte 12 procent na het nieuws dat de Verenigde Staten dit jaar meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) gaan leveren aan de EU.

Adyen dikte ruim 3 procent aan en Besi won 2,9 procent. Chipmachinemaker ASML klom 1,7 procent na de sterke koerswinsten bij de grote Amerikaanse chipmakers op donderdag. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij in de AEX met een min van 3,6 procent. Prosus volgde met een verlies van 2 procent. Het Chinese internetconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte 2,6 procent in Hongkong. Ook verlaagde Credit Suisse het koersdoel voor Prosus.

In de MidKap steeg Eurocommercial Properties 5,8 procent. De investeerder in winkelvastgoed zag het resultaat in het afgelopen jaar iets dalen. Ook liepen de huurinkomsten wat terug. Het dividend werd daarentegen flink opgeschroefd. Apothekersbedrijf Fagron deed het nog beter en klom bijna 8 procent dankzij een koopadvies van Kepler Cheuvreux.

Holland Colours zakte 2,5 procent. De verfspecialist stopt met alle markt- en bedrijfsontwikkelingen in Rusland en Belarus. Het bedrijf blijft in overeenstemming met de sancties van de EU wel verkopen aan bestaande klanten. Rusland, Belarus en Oekraïne vertegenwoordigen minder dan 4 procent van de totale omzet van het bedrijf.

De euro was 1,1005 dollar waard, tegen 1,0985 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 110,61 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 117,72 dollar per vat.