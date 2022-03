Fletcher wil opgevangen Oekraïense vluchtelingen werk aanbieden

Fletcher onderzoekt of Oekraïense vluchtelingen die in zijn hotels worden opgevangen, voor de keten zouden kunnen werken. “Dat lijkt ons de ideale oplossing voor mensen die willen werken”, zegt algemeen directeur Rob Hermans. En dus wordt geïnventariseerd “wie, wanneer zou willen werken en wat diegene dan zou willen doen in de hotels”.

Het idee van Fletcher is dat wie daaraan toe is, geld kan verdienen op een van de locaties. Dat kan in het hotel waar iemand zelf verblijft, maar ook op een van de andere locaties. “Kamers schoonmaken kan altijd overal”, zegt Hermans. “We hebben 110 hotels, dus we kunnen schuiven.”

In de hotels verspreid over het land zitten voornamelijk “moeders en kinderen, gezinnen”. Op dit moment mogen de gevluchte Oekraïners nog niet werken, maar “als ze een BSN hebben en de kinderen naar school gaan”, moet dat vanaf 1 april wel mogelijk zijn. “Dan kunnen ze werken in de bediening, huishouding of achter de receptie. De meesten spreken Engels, dus dat maakt het makkelijker.”

Veiligheidsregio’s en gemeenten, die belast zijn met de opvang van gevluchte Oekraïners die zonder verblijfsvergunning in Nederland mogen verblijven, vinden met regelmaat opvangplekken in hotels. Fletcher heeft zo’n duizend bedden in vijftien hotels “die snel beschikbaar kunnen zijn voor de veiligheidsregio’s”, aldus Hermans. In acht hotels zijn nu mensen gehuisvest en die gehele hotels zijn bestemd voor de opvang. In één of twee andere hotels worden mensen in een aantal kamers voor een paar dagen opgevangen, waarna ze doorgaan naar een andere locatie.