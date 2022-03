Makelaarsvereniging NVM houdt Open Huizen Dag

Makelaarsvereniging NVM houdt zaterdag weer haar Open Huizen Dag. De NVM-makelaars gaan deze editie bij mensen thuis op bezoek met vrijblijvend advies over bijvoorbeeld een verkoop of koop van een woning. Makelaars zijn ook bereikbaar online of op kantoor.

De makelaarsorganisatie hield in oktober ook al een Open Huizen Dag in deze nieuwe opzet. De NVM zegt vanwege corona er geen voorstander van te zijn dat mensen massaal woningen gaan bezoeken, zoals voor de crisis werd gedaan. Op de website van de NVM kan een afspraak gemaakt worden.

Vanwege corona gingen eerdere edities niet door. De NVM zegt dat de reguliere Open Huizen Dag, waarbij verkopers rondleidingen in hun woningen geven, kan terugkomen als de omstandigheden passend zijn.

De woningmarkt in Nederland staat onder grote spanning door een grote vraag en een beperkt aanbod. De huizenprijzen stapelen daardoor record op record. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren bestaande koopwoningen in februari ruim 20 procent duurder dan een jaar eerder.