Bitcoin kruipt richting hoogste niveau van dit jaar

De waarde van de bitcoin is flink gestegen en kruipt nog verder omhoog. De belangrijkste digitale munt was maandagochtend rond 07.30 uur Nederlandse tijd meer dan 47.000 dollar (bijna 43.000 euro) waard. Daarmee is een bitcoin bijna even waardevol als aan het begin van het jaar. Het is niet duidelijk wat de directe aanleiding is voor de forse stijging.

De bitcoin won de afgelopen 24 uur zo’n 6 procent aan waarde volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt. De afgelopen zeven dagen steeg de waarde met 15,5 procent. Ether steeg de afgelopen week met bijna 17 procent in waarde.

De waarde van de meeste cryptomunten zakte na de Russische inval in Oekraïne nog fors maar herstelde net als de meeste aandelenbeurzen snel. Dit gebeurde ondanks zorgen dat digitale valuta zouden worden gebruikt door Russen om sancties te omzeilen.