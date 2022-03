Maaltijdbezorger Meituan fors hoger op beurs in Hongkong

De Chinese maaltijdbezorger Meituan boekte maandag een stevige winst op de beurs in Hongkong. Beleggers reageerden enthousiast op de kwartaalcijfers van het bedrijf en stapten weer in het aandeel na de recente koersverliezen. De stemming op de Aziatische markten bleef echter terughoudend na de gedeeltelijke lockdown in de belangrijke Chinese zaken- en havenstad Shanghai. Ook werd gewacht op de volgende ronde van gesprekken tussen Oekraïne en Rusland over een staakt-het-vuren.

Meituan werd 12 procent meer waard. Het concern zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 31 procent stijgen en deed het daarmee wat beter dan verwacht. Ook leed het bedrijf minder verlies dan analisten hadden voorzien. De omzet groeide wel in het traagste tempo in meer dan een jaar. Meituan behoort tot de Chinese techbedrijven die kampen met de hardere aanpak van de sector door Beijing. Het aandeel is dat jaar al zo’n 40 procent in waarde gedaald.

De Hang Seng-index was mede dankzij de koerswinst van Meituan een positieve uitblinker in de regio met een tussentijdse winst van 0,9 procent. De beurs in Shanghai daalde 0,2 procent. Voor twee districten van de stad met 26 miljoen inwoners is een lockdown afgekondigd om verdere coronabesmettingen tegen te gaan. Het stadsdeel Pudong, ten oosten van de Huangpu-rivier, gaat voor vijf dagen op slot. Vanaf vrijdag tot en met 5 april geldt de sluiting ook voor Puxi, aan de andere kant van de rivier.

De hoofdgraadmeter in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,7 procent lager op 27.943,89 punten. Vanwege de ingang van de zomertijd in Europa sluit de Japanse beurs weer om 08.00 uur Nederlandse tijd, aangezien Japan geen zomertijd kent. De Japanse olieproducent Inpex won dik 1 procent ondanks een daling van de olieprijzen door de lockdown in Shanghai. De Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,1 procent.