Lagere graanprijzen na belofte van India om export op te voeren

De graanprijzen daalden dinsdag na de belofte van India dat het zijn export dit jaar zal opvoeren. Daarmee wil dat land, de op een na grootste teler van het gewas in de wereld, in het gat springen dat door de oorlog in Oekraïne is ontstaan. Oekraïne is een zeer belangrijke exporteur van graan, mais, zonnebloemolie en andere landbouwgoederen. Door de invasie is het aanbod uit de regio rond de Zwarte Zee sterk verminderd.

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne liep de prijs van graan eerder deze maand hard op. Nu is sprake van de sterkste daling in meer dan een week. Dat komt ook door berichten dat de tarweoogst in de Amerikaanse staat Kansas hoger zal uitvallen dan eerder werd aangenomen. Vanuit Australië zal er de komende tijd evenwel minder graan op de markt komen. Dat land heeft aangegeven dat het nagenoeg is uitverkocht.

Op de markten worden de besprekingen tussen afgevaardigden van Rusland en Oekraïne, die dinsdag in Turkije staan gepland, nauwlettend in de gaten gehouden. Zeker omdat een eventueel akkoord over vrede of een staakt-het-vuren ertoe kan leiden dat de velden in Oekraïne kunnen worden ingezaaid en dat er mogelijk ook nog meer graan kan worden geoogst.