Duitsland kondigt waarschuwingsfase van gasnoodplan af

De Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck heeft de eerste fase van een gasnoodplan afgekondigd. Die waarschuwingsfase geldt als voorzorgsmaatregel vanwege mogelijke leveringsproblemen van gas. Die kunnen ontstaan als Rusland de gaskraan dichtdraait wanneer landen hun gasrekening niet in roebels betalen. Daarmee heeft het land gedreigd.

“Er zijn momenteel geen knelpunten in de gaslevering”, verklaart Habeck. “Toch moeten we voorzorgsmaatregelen treffen om voorbereid te zijn op een escalatie door Rusland.” Als onderdeel van de waarschuwingsfase houdt een crisisteam de situatie rond de levering en voorraden van gas in Duitsland in de gaten. Als er aanleiding toe is, kan dan worden ingegrepen om de leveringszekerheid te waarborgen. Daar doet de landelijke overheid volgens Habeck alles aan.

Hoewel er nu dus genoeg gas is, moeten alle gebruikers zuiniger gaan doen. Dat gaat niet alleen om bedrijven, maar ook om huishoudens, benadrukt Habeck.

Rusland wil vanaf deze week dat westerse landen in roebels gaan betalen voor olie en gas. Daarmee wil het land de eigen munteenheid ondersteunen. Landen zullen namelijk roebels moeten kopen om hun rekeningen te betalen. Tegelijkertijd heeft Rusland minder aan dollars en euro’s door alle sancties.

Westerse landen en energieleveranciers, waaronder Nederlandse bedrijven, hebben de eis om in roebels te betalen verworpen. Ze zeggen dat Rusland niet eenzijdig de contracten kan wijzigen. Rusland dreigt evenwel de gaskraan dicht te draaien als er niet in roebels wordt betaald.