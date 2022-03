Deliveroo gaat boodschappen SPAR bezorgen

Supermarktketen SPAR breidt de samenwerking met de bezorgdienst van Deliveroo uit. De bedrijven kondigden aan in zeven Nederlandse steden actief te worden met het bezorgen van boodschappen na een proefproject in Amsterdam. Straks is het mogelijk om bij dertien filialen van SPAR in Almere, Amsterdam, Den Haag, Enschede, Groningen, Leiden en Maastricht boodschappen thuisbezorgd te krijgen.

Eind vorig jaar begon Deliveroo een samenwerking met een SPAR-winkel in de hoofdstad. Gebruikers van het maaltijdplatform konden daardoor vers gemaakte tosti’s, belegde broodjes en smoothies thuis laten bezorgen. Dit project krijgt dus een vervolg. De partijen kijken de samenwerking in eerste instantie voor een periode van drie maanden aan.

Consumenten kunnen straks meer dan duizend producten via het Deliveroo-platform bestellen. Het betreft zowel dagelijkse benodigdheden zoals groente, fruit en zuivel, maar ook non-food-producten zoals verzorgings- en schoonmaakproducten. Vanwege de lancering is de dienst in eerste instantie gratis.