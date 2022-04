Kabinet weet pas in zomer hoe ‘gerichte’ coronasteun eruitziet

Het kabinet hoopt bij oplevingen van het coronavirus in de toekomst gerichte financiƫle steun aan bedrijven in specifieke sectoren te kunnen verlenen, maar weet op zijn vroegst in de zomer hoe die steun eruit ziet. Dat is op te maken uit een brief van betrokken ministeries aan de Tweede Kamer. Het kabinet laat eerst nog onderzoek doen.

Het kabinet kijkt naar de effectiviteit van steunregelingen voor sectoren, een garantiefonds en een verzekeringsinstrument, en “verwacht in de loop van de zomer van dit jaar uw Kamer over de eerste onderzoeksresultaten te kunnen informeren”. Samen met sectoren wordt dan gekeken naar maatregelen die soelaas bieden, zonder dat ze de samenleving te veel geld kosten.

In kringen rond het kabinet valt te horen dat het er ook vanuit gaat dat bij een grote uitbraak algemene steunpakketten toch weer worden afgestoft. Het kabinet wil namelijk alleen maar bij volledige en langdurige sluitingen bijspringen. Bij eerdere besmettingsgolven werd hier ook met spoed om gevraagd door de Tweede en Eerste Kamer, werkgeversorganisaties en vakbonden. De verwachting is dat bij een opleving van het virus, bijvoorbeeld door een gevaarlijke variant, opnieuw om steun in veel meer sectoren wordt gevraagd.