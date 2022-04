Productie Chinese fabrieken laagste in twee jaar

De productie van Chinese fabrieken is in maart gedaald tot het laagste niveau in twee jaar. Het land gaat gebukt onder de grootste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de pandemie. Door de uitbraak gingen delen van het land in lockdown en bleven fabrieken dicht.

De cijfers die onderzoekers van Caixin vrijdag naar buiten brachten, tonen parallellen met de officiële cijfers over de inkoopmanagers (PMI) een dag eerder. Daaruit bleek de grootste krimp van de bedrijvigheid sinds oktober vorig jaar.

PMI’s zijn een belangrijke graadmeter voor de activiteit in de fabrieken van het land. De Caixin-enquête, die betrekking heeft op kleine en middelgrote ondernemingen, zou een betere afspiegeling geven van de economische situatie in China afgezet tegen de officiële overheidscijfers. Die laatste geven meer de toestand van de grote staatsconcerns weer.

Volgens de nieuwste cijfers daalde zowel de binnenlandse als de exportorders in het snelste tempo sinds februari 2020. In die maand kreeg China voor het eerst op grotere schaal te kampen met de uitbraak van het coronavirus, zo bleek uit de enquête. Vooral naar consumentengoederen was minder vraag. Verder zit de oorlog in Oekraïne de fabrikanten dwars. Dat zorgt ook voor minder export en veroorzaakt tevens een blokkade van internationale transportverbindingen.