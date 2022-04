Werkgeversclubs: gericht beleid verduurzaming bedrijfsleven nodig

Gebouwen zoals kantoorpanden maar ook kleine bedrijven verduurzamen te langzaam. Dit terwijl de klimaat- en energiecrisis het “urgenter dan ooit” maken om gebouwen sneller te verduurzamen en meer energie te besparen. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan het kabinet.

De organisaties klagen naast de trage aanpak ook over het gegeven dat kleine bedrijven nog “niet automatisch” worden betrokken bij verduurzaming. Veel van de regionale en lokale plannen missen daarbij een concrete aanpak, zoals hoe warmte of elektriciteitsnetten geregeld moeten worden. Het tekort aan vakmensen is ook een probleem.

In de brief geven VNO-NCW en MKB-Nederland voorbeelden hoe de verduurzaming opgeschroefd kan worden. Zo moeten bedrijfspanden die een vergelijkbaar energieverbruik hebben als een woning “voor alle technieken” deel kunnen nemen aan bestaande verduurzamingsregelingen voor gebouwen. De organisaties willen ook een gerichte aanpak, omdat een middelgroot kantoorpand bijvoorbeeld niet hetzelfde is als een kleine bakkerij, stellen ze. Kleine bedrijven zouden meteen gebruik moeten kunnen maken van regelingen voor huiseigenaren, zoals het nationaal isolatieprogramma.

De financiering van verduurzaming is ook nog een heikel punt. Bedrijven die weinig energie verbruiken moeten met gestandaardiseerde pakketten aan de slag kunnen, bedrijven die veel energie verbruiken hebben baat bij regelingen waarbij andere partijen garant staan voor de betaling.